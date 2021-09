Svizzera: Lugano, il 1° ottobre veglia di preghiera con mons. Lazzeri a Locarno per l‘inizio del Mese missionario

All’inizio del Mese missionario, venerdì 1° ottobre il vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri, presiederà la tradizionale veglia missionaria promossa dalla sezione della Svizzera italiana di Missio. Durante il momento di preghiera, ospitato alle 20 nella chiesa del Sacro Cuore in Locarno, sarà consegnato il mandato missionario a Sandro e Nadia Augustoni, in partenza per Haiti.

Un secondo appuntamento, organizzato sempre dalla sezione della Svizzera italiana di Missio, è in programma per giovedì 14 ottobre. Alle 20.30, presso il cinema-teatro di Acquarossa, verrà proiettato il film “Due scatole dimenticate – Un viaggio in Vietnam”.

Per partecipare ad entrambi gli eventi, informa la diocesi di Lugano, sarà necessario essere in possesso del green pass.