Papa Francesco: al Consiglio d’Europa, “multilateralismo valido contributo anche per la Cop26”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il presente evento, che si situa alla vigilia della COP26, in programma il prossimo novembre a Glasgow, potrà offrire, grazie a una maggiore considerazione del principio fondamentale del multilateralismo, un valido contributo anche per la prossima Riunione delle Nazioni Unite”. Lo scrive il Papa, nel messaggio inviato ai partecipanti all’Evento di Alto livello dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa “Environment and human rights: Right to safe, healthy and sustainable environment”, che si svolge a Strasburgo. “La Santa Sede – assicura Francesco – benché Paese Osservatore, segue con particolare attenzione e interesse ogni attività del Consiglio d’Europa in merito, nella certezza che ogni iniziativa e decisione concreta di questa Organizzazione, che possa migliorare la drammatica situazione in cui versa la salute del nostro pianeta, debba essere sostenuta e ben valorizzata”. Citando il discorso tenuto proprio nell’emiciclo di Strasburgo il 25 novembre 2014, Francesco sottolinea “la stretta e proficua collaborazione esistente tra Santa Sede e Consiglio d’Europa”, ribadendo che “tra i temi che chiedono la nostra riflessione e la nostra collaborazione c’è la difesa dell’ambiente, di questa nostra amata Terra che è la grande risorsa che Dio ci ha dato e che è a nostra disposizione non per essere deturpata, sfruttata e avvilita, ma perché, godendo della sua immensa bellezza, possiamo vivere con dignità”. Successivamente, nella Lettera Enciclica Laudato si’, “sono tornato sull’importanza della cura della casa comune, un principio universale che coinvolge non solo i fedeli cristiani, ma ogni persona di buona volontà che abbia cuore la protezione dell’ambiente”, ricorda il Papa.