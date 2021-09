Giornata comunicazioni sociali 2022: Padula (Copercom), “dall’ascolto scaturisce la vera comprensione dell’altro”

“Il Papa sceglie come tema del Messaggio per la 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali una sola parola: ‘Ascoltate!’. In questo imperativo c’è tanto del ministero di Bergoglio: l’intendere la comunicazione come servizio e non come strumento di potere, il rivolgersi agli esclusi e la richiesta di abbondonare ogni tentazione di esclusività. E c’è soprattutto la sua immagine di Chiesa che, attraverso l’esercizio dell’ascolto, può camminare sempre più spedita nella direzione di un’autentica sinodalità”. Ad affermarlo è Massimiliano Padula, sociologo della comunicazione e presidente del Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione), a proposito del tema del Messaggio per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali reso noto oggi, 29 settembre, dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“È interessante – aggiunge Padula – come il Pontefice focalizzi la sua riflessione su una dimensione comunicativa spesso trascurata dalla media research: quell’ascolto da cui scaturisce la vera comprensione dell’altro e senza il quale non possono esserci né comunicazione né relazione”. “L’ascolto – conclude lo studioso – diventa quindi un ulteriore stimolo per ripensare la comunicazione da un punto di vista interpersonale e professionale, rimettendo al centro – come spiega la nota a margine del tema – la virtù del ‘coraggio’ e avendo ‘un cuore libero e aperto, senza pregiudizi'”.