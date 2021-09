Spettacolo “Baccanale”: Associazione internazionale esorcisti, “volgare e dissacrante iniziazione al satanismo”

“Dietro l’ingannevole messa in scena di uno spettacolo teatrale ludico-ricreativo, si cela un’oscura e terribile realtà: l’esaltazione dell’orrido, così come l’invito alla perversione, che trova la sua cifra caratteristica nel peccato capitale della lussuria, potente esca usata dai satanisti per fare adepti, come sanno bene gli esorcisti”. Lo scrive Valter Cascioli, psichiatra e psicoterapeuta, in una riflessione per l’Associazione internazionale esorcisti (Aie) sullo spettacolo “Baccanale” ideato e rappresentato dalla compagnia iberica “Circo degli orrori”. “Oltre ad essere profondamente diseducativo ed oltraggioso della dignità umana e della fede cristiana – osserva il medico -, lo spettacolo rappresenta subdolamente un momento collettivo di iniziazione alla realtà orgiastica del satanismo, ottenuta attraverso una vera e propria suggestione scenica ed una fascinazione psicologica, che coinvolge il pubblico dei presenti in una diabolica full immersion”. Per Cascioli, si tratta di uno “spettacolo volgare e dissacrante” in ragione della “ricerca esasperata dell’orrido e del tenebroso, attraverso il ricorso a personaggi malefici e demoniaci, con i quali si vuole irretire lo spettatore, facendo leva su aspetti inquietanti ed ansiogeni, sicuramente pericolosi per i giovanissimi e per i soggetti con fragilità psichiche”. Infine, “non è affatto da scartare l’ipotesi che talune eclatanti provocazioni, intenzionalmente volute a fini spettacolari, possano nascondere, dietro una parvenza di humor macabro, ben altri intendimenti e/o propensioni di natura preternaturale”.