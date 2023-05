Ue: in Portogallo il Forum sociale europeo. Fra i temi Anno delle competenze, disoccupazione giovanile, ricadute guerra in Ucraina

Al via il Forum sociale di Porto il 26 e il 27 maggio organizzato dal governo portoghese con il sostegno della Commissione europea. Al centro dei dibattiti due temi principali: l’Anno europeo delle competenze e il modello sociale europeo come leva geopolitica. Lo comunica in una nota l’organizzazione del Forum. L’incontro avviene ogni due anni. Venerdì 26 ci saranno diversi eventi e sabato 27 si svolgerà il dibattito politico principale. Tra i partecipanti al Forum: il premier del Portogallo, António Costa, il direttore generale dell’Oil, Gilbert F. Houngbo, il commissario per il Lavoro, Nicolas Schmit, la commissaria per le Politiche di coesione, Elisa Ferreira, il ministro ucraino delle Politiche sociali, Oksana Zholnovych. Il Forum costituirà una piattaforma per “valutare i progressi compiuti e per riflettere su come l’Anno delle competenze possa incentivare ulteriori sforzi”. Si discuterà anche sull’agenda europea delle competenze e sulla riduzione della disoccupazione giovanile e degli inattivi (neet). Inoltre, il dibattito si concentrerà sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sottolineando l’importanza di “focalizzare l’attuale dibattito geopolitico sull’influenza dell’Ue nel mondo e sull’allargamento dell’Unione”.