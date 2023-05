Guerra in Ucraina: card. Zuppi, coinvolgimento del Papa arrivato “fino alle lacrime”

Il coinvolgimento del Papa, e la conseguente speranza di pace, in merito alla guerra in Ucraina, è arrivato “fino alle lacrime”. Lo ha testimoniato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, durante la conferenza stampa di chiusura dell’assemblea della Cei, in corso in Vaticano. A proposito della missione di pace in Ucraina che gli ha affidato Papa Francesco, Zuppi ha sottolineato – sulla scorta del relativo comunicato del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – che si tratta di una missione “in accordo con la Segreteria di Stato, come tante altre esperienze formali e informali del passato”. L’obiettivo, ha confermato il cardinale, è quello di “contribuire ad alleviare le tensioni del conflitto in Ucraina, nella speranza – mai dimessa dal Santo Padre – che possa avviare percorsi di pace”. Una speranza, ha rivelato Zuppi, che è arrivata “fino alle lacrime”.