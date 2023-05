Assemblea Cei: card. Zuppi, “chi è pieno del Vangelo è libero dai confini”, “lasciarsi guidare dallo Spirito e non dai piccoli interessi”

“Il Vangelo non ha confini. E chi è pieno del Vangelo è libero dai confini, non perché dilata il suo io come avviene pericolosamente nel mondo, ma perché ama e non ha paura di cercare nuove terre, come chi ama Gesù, anche quelle non ancora esplorate da nessuno, anche quelle che potrebbero dimostrarsi ostili”. Ne è convinto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che nell’omelia della Messa celebrata nella basilica di San Pietro, nella giornata di chiusura dell’Assemblea dei vescovi italiani, ha affermato che “il Vangelo ci fa sentire a casa ovunque e tutto è reso da lui casa”. “La Chiesa è dinamica”, ha proseguito ricordando l’obiettivo del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia: ”camminare insieme, al passo con il Risorto e in dialogo con il mondo”. “Quando facciamo questo siamo più uniti”, ha assicurato il presidente della Cei: “Non c’è comunione senza l’azione dello Spirito e la nostra docilità a lasciarci guidare dallo Spirito e non dai piccoli interessi, dagli affanni di Marta, dai protagonismi che riempiono di orgoglio e ci svuotano il cuore”.