Diocesi: Caritas Catania, sabato presentazione del 5° Report dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse

È in programma per sabato 27 maggio, a Catania, la presentazione del 5° Report dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse “Un cuore che vede dove c’è bisogno di amore” che presenta una panoramica degli interventi di supporto a persone vulnerabili che passano quotidianamente dall’Help Center della Stazione centrale. Nel corso della mattinata, ospitata dalle 9 al Museo diocesano, saranno forniti tutti i dati registrati dai servizi Caritas durante il 2022 e anche riflessioni sulla tipologia di utente servito. Sarà inoltre illustrato un censimento delle Caritas vicariali e parrocchiali dell’arcidiocesi di Catania e delle associazioni che operano in città e nei comuni limitrofi in molteplici forme.

L’evento, moderato dalla giornalista Adelaide Barbagallo, comincerà con i saluti di don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania, e con l’intervento di mons. Salvatore Genchi, vicario dell’arcidiocesi. Nel corso della mattinata parleranno anche Salvatore Pappalardo, vicedirettore Caritas, e Carmela Impeduglia, referente dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse. Previste, inoltre, le testimonianze di associazioni e Caritas vicariali e parrocchiali che hanno contribuito alla realizzazione del report.