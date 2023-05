Papa Francesco: “una Chiesa appesantita dalle strutture faticherà a camminare nella storia”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Una Chiesa appesantita dalle strutture, dalla burocrazia, dal formalismo faticherà a camminare nella storia, al passo dello Spirito, incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo”. È il monito del Papa, durante l’udienza concessa in Aula Paolo VI ai partecipanti all’Incontro nazionale dei Referenti diocesani del Cammino Sinodale Italiano, nella giornata conclusiva dell’Assemblea dei vescovi italiani. “Continuate a camminare, lasciandovi guidare dallo Spirito”, la prima consegna di Francesco per la “fase sapienziale” del Cammino sinodale della Chiesa italiana: “Mentre cogliete i primi frutti nel rispetto delle domande e delle questioni emerse, siete invitati a non fermarvi”. “Al Convegno ecclesiale di Firenze indicavo nell’umiltà, nel disinteresse e nella beatitudine tre tratti che devono caratterizzare il volto della Chiesa, il volto delle vostre comunità”, ha ribadito il Papa, secondo il quale “una Chiesa sinodale è tale perché ha viva consapevolezza di camminare nella storia in compagnia del Risorto, preoccupata non di salvaguardare sé stessa e i propri interessi, ma di servire il Vangelo in stile di gratuità e di cura, coltivando la libertà e la creatività proprie di chi testimonia la lieta notizia dell’amore di Dio rimanendo radicato in ciò che è essenziale”.