Messaggio Papa Giornata Creato: card. Czerny, “servono ovunque molte più azioni locali e politiche pubbliche più efficaci”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Alcuni buoni esempi per trasformare i nostri stili di vita e pentirci dei nostri “peccati ecologici: li ha portati, stamattina, il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, intervenendo alla conferenza stampa nella Sala San Pio X della Sala Stampa della Santa Sede, per la presentazione del Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, che si celebra il 1° settembre 2023. E ha citato “proiezioni comunitarie del film La lettera, la piattaforma d’azione Laudato si’ che facilita il coordinamento e l’attuazione; l’azione di base in reti come la Caritas e il Movimento Laudato si’”.

Ma, ha avvertito il cardinale, “gli scienziati ci ricordano l’urgenza: servono ovunque molte più azioni locali e politiche pubbliche più efficaci”.

Il Papa, ha aggiunto il porporato, invitando il vertice della Cop28 a Dubai a “porre fine all’era dei combustibili fossili”, usa. “parole forti per denunciare la ‘follia di consentire la continua esplorazione e l’espansione delle infrastrutture per i combustibili fossili’”.

Rammentando, infine, che quest’anno, il 4 ottobre, festa di san Francesco, coincidono due grandi impegni della Chiesa contemporanea: la conclusione del Tempo del Creato e l’apertura del Sinodo sulla sinodalità, il card. Czerny esprime un auspicio: “Che la Settimana Laudato si’ in corso e il Tempo del Creato di settembre siano momenti di conversione sia ecologica sia sinodale”.