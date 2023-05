Diocesi: Mantova, sabato 27 maggio la veglia di Pentecoste “Allarga lo spazio della tua tenda” nella concattedrale di Sant’Andrea

Sabato 27 maggio, alle ore 21, nella concattedrale di Sant’Andrea si celebrerà la veglia di Pentecoste, il tradizionale momento diocesano di invocazione dello Spirito Santo, presieduto dal vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, aperto a tutti.

Sarà, si legge sul sito della diocesi di Mantova, “il simbolo della tenda” l’elemento principale attorno al quale si snoderà la celebrazione, un’immagine suggerita dal versetto di Isaia 54,2 “Allarga lo spazio della tua tenda”, che è anche il titolo scelto per questa veglia, la cui preparazione e animazione è stata affidata alle parrocchie della città che si preparano a vivere la Visita pastorale del vescovo.

Ricorrendo quest’anno il trentennale della nascita dell’Associazione Agape, si è deciso di celebrare proprio in questa occasione il momento di lode al Signore per il servizio di questa realtà sostenuta dalle parrocchie cittadine, e da anni riferimento sicuro per moltissimi poveri che gravitano attorno al capoluogo.

Alla celebrazione sono invitati in modo particolare coloro che fanno parte delle equipe di comunione delle unità pastorali, che lo stesso pomeriggio – alle 17.30 nell’aula magna del centro pastorale – vivranno un momento di condivisione e confronto, in ascolto reciproco e generativo, su alcune idee per il prossimo biennio pastorale.