Maltempo in Emilia Romagna: Gualzetti (Consulta antiusura), “la solidarietà ad alluvionati con risorse da azzardo sposterà solo la povertà da una parte all’altra dell’economia e del Paese”

Luciano Gualzetti (Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il Governo italiano continua a considerare l’azzardo un comparto economico fondamentale dell’economia del Paese, a tal punto che ricorre a queste fonti per reperire ulteriori risorse da destinare alle popolazioni colpite dalle inondazioni”. Lo constata, con amarezza, il presidente della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II, Luciano Gualzetti, in merito al decreto legge approvato dal Governo, che tra gli interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali, ai fini della copertura finanziaria degli stanziamenti, autorizza fino al 31 dicembre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a effettuare estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto. “Le risorse di solidarietà per le famiglie italiane, che hanno pagato con la casa, gli affetti, la dignità, la vita, non possono essere frutto di un circuito che produce indebitamento, usura, criminalità, patologie psico-fisiche, licenziamenti, fallimenti. E che induce gli impoveriti a cercare nell’azzardo la soluzione ai propri problemi economici – ammonisce Gualzetti -. In questi anni i Governi che si sono succeduti non hanno mai messo mano a una riforma sostanziale del settore che metta al primo posto la salute dei cittadini di natura costituzionale, rispetto a far cassa o agli interessi dei privati, riducendo l’offerta e il consumo dell’ azzardo. È accertato che le entrate fiscali negli anni sono diminuite rispetto alla spesa e ai profitti delle aziende, che sono in aumento”. Per il presidente della Consulta nazionale antiusura, “la solidarietà agli alluvionati con le risorse dell’azzardo rischia di alimentare un ciclo vizioso che sposterà solo la povertà da una parte all’altra dell’economia e del Paese, senza mai porre il punto fine. E tutto questo, non solo ha poco di solidale, ma non è degno di un Paese civile e democratico”.