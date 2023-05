Assemblea Cei: comunicato finale, per la “Giornata per la Carità del Papa” nel 2022 dalle diocesi alla Santa Sede 1.820.236 euro

Nel corso della 77ª Assemblea generale della Cei, una comunicazione ha riguardato la “Giornata per la Carità del Papa”, in programma per domenica 25 giugno sul tema “Siate partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno” (cfr 1Pt 3,8). Lo riferisce il comunicato finale della 77ª Assemblea generale della Cei conclusasi oggi in Vaticano. “Si tratta – viene sottolineato – di un modo concreto per sostenere la missione e le attività del Pontefice, standogli accanto, con la preghiera e le opere”. Nel 2022 le diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 1.820.236,01 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a norma can. 1271 del Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.001.500,00. Anche nel 2023 i mezzi di comunicazione della Chiesa che è in Italia (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir) e delle diocesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) – sosterranno la Giornata per la Carità del Papa con particolare impegno nei mesi di giugno e luglio.

Durante i lavori, sono state condivise alcune informazioni sui media della Cei (Agenzia Sir, Avvenire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), con un focus sul loro impegno quotidiano e costante per un racconto di qualità, capace di dare voce ai diversi territori, ma anche a quanto accade a livello nazionale e internazionale.