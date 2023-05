Libri: Roma, domani incontro con autore di “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione”

Chi sono le 21 donne della Costituente? Quali sono le loro storie, la provenienza, l’impegno e le battaglie che hanno portato avanti sacrificando spesso la vita privata e la propria famiglia in nome di un Bene superiore? “Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione” (Edizioni Paoline) prova a raccontare tutto questo, dando voce alle protagoniste che parlano di se stesse in prima persona. Domani, venerdì 26 maggio, a Roma (ore 12, Biblioteca Tulllio De Mauro, via Tiburtina 113), nell’ambito di Eirenefest, Festival del libro per la pace e la nonviolenza, è in programma un incontro con uno dei due autori, Romano Cappelletto. Il testo, pubblicato in occasione del 75° anniversario della Costituzione italiana (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) e rivolto in particolare – ma non solo – agli studenti delle scuole secondarie (13-16 anni), “intende ridare dignità a chi ha lottato senza tirarsi mai indietro e vuole mostrare quanta strada ci sia ancora da percorrere alla luce della contemporaneità delle battaglie di ieri che sono quelle che ancora oggi donne e uomini continuano a combattere”, si legge nella presentazione del volume, arricchito dalla prefazione di Livia Turco, presidente della Fondazione “Nilde Iotti”, ed utilizzabile per l’educazione civica nelle scuole, per parlare in generale della Costituzione e, in particolare, del ruolo della donna nella società.