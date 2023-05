Diocesi: Fabriano-Matelica, domani veglia di Pentecoste. Sabato ordinazione diaconale di due seminaristi

La diocesi di Fabriano-Matelica vivrà con gi0ia nella serata di sabato 28 maggio l’ordinazione diaconale dei seminaristi Rony Edoardo e Fredy Joel, entrambi appartenenti alla Fraternità Missionaria di Cristo Crocifisso e in formazione verso il sacerdozio. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Elías Samuel Bolaños Avelar, vescovo della diocesi salvadoregna di Zacatecoluca, dalle 18 nella concattedrale di Matelica.

L’ordinazione – spiegano dalla diocesi – sarà preceduta nella serata di domani, venerdì 26 maggio, dalla veglia diocesana di Pentecoste ospitata dalle 21 nella parrocchia Regina Pacis di Matelica per pregare per il dono dello Spirito anche in modo speciale per questi candidati agli ordini.