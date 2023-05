Papa Francesco: alle suore orionine, “una mamma non si arrende mai di fronte ai bisogni dei suoi figli”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Come madri, il dono più grande che potete fare ai figli che Dio vi affida è quello di trasmettere loro il vostro amore tenero e appassionato per Gesù, di insegnare loro ad amarlo e conoscerlo come voi lo conoscete e lo amate, e di renderli partecipi della vostra fede in lui”. È la prima consegna affidata dal Papa alle partecipanti al Capitolo generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera don Orione), ricevute oggi in udienza. “Essere vicine ai fratelli”, la seconda indicazione del Papa, tratta dalla vita e l’apostolato di don Orione. “Abbiate dunque sempre, tra voi e verso gli altri, un senso di tenerezza materna, mai di freddezza”, l’esortazione di Francesco: “E se qualche volta questo malanno del cuore si fa sentire, cacciatelo subito via, con pensieri, parole e gesti di accoglienza e di gentilezza! Sappiamo bene che è meglio un pezzo di pane condiviso con un sorriso che una pietanza magari raffinata, ma condita di gelo e insipida di amore”. “Le vostre case e i luoghi del vostro servizio siano pieni di calore materno!”, ha esclamato ancora il Papa, invitando le religiose, come diceva don Orione, a “lavorare sodo, a non risparmiarvi nel servizio a favore dei più bisognosi”: “Servire i poveri, i piccoli, gli afflitti da ogni male e dolore, con le maniche rimboccate», da buone mamme, con compassione, creatività e fantasia, nella carità”. “Una mamma non si arrende mai di fronte ai bisogni dei suoi figli”, ha ricordato Francesco: “non fa mai mancare loro le attenzioni, le sorprese, le tenerezze e anche i rimproveri necessari; riesce a inventarsi soluzioni e rimedi impensati, anche di fronte a situazioni difficili o nell’incomprensione degli altri: è perché una mamma ama, e l’amore rende liberi e creativi!”.