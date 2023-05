Diocesi: Atri, per il 50° di fondazione la parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata accoglierà l’urna con le spoglie del santo. Sabato messa con il card. Semeraro

Da venerdì 26 a sabato 27 maggio l’urna contenente le spoglie mortali di san Gabriele dell’Addolorata compirà un pellegrinaggio ad Atri (Te), visitando la città e la parrocchia a lui dedicata, in occasione del 50° anniversario della dedicazione della chiesa.

Il programma del pellegrinaggio prevede l’arrivo dell’urna di san Gabriele venerdì 26, alle 15.30, nella città di Atri. La prima sosta sarà davanti al santuario di Santa Rita. Quindi l’urna sarà accompagnata in processione con sosta in piazza Duchi d’Acquaviva, dov’è previsto il saluto del sindaco Piergiorgio Ferretti, e poi nel convento di Santa Chiara. L’urna arriverà quindi in piazza Duomo e poi farà un’altra sosta presso l’ospedale cittadino. Infine giungerà nella parrocchia di San Gabriele, in piazza Mambelli, dove alle 18.30, padre Dario Di Giosia, rettore del santuario di San Gabriele, presiederà la celebrazione eucaristica.

Nella giornata di sabato 27 maggio si susseguiranno vari momenti di preghiera per bambini, ragazzi, malati, famiglie. In serata, alle 18.30, il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero vaticano per le Cause dei santi, presiederà una solenne celebrazione eucaristica, insieme a mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Al termine della celebrazione l’urna ripartirà per il suo santuario.