Diocesi: Teramo-Atri, il 27 maggio open day per conoscere meglio la consulenza familiare

Sabato 27 maggio dalle ore 10 alle ore 12, in occasione della Giornata nazionale della consulenza familiare, l’Ufficio Famiglia della diocesi di Teramo-Atri organizzerà un open day presso il Centro d’ascolto “La Gioia dell’Amore” di via San Berardo 10 a Teramo: uno sportello di consulenza familiare nato due anni fa per rispondere alle nuove problematiche della famiglia nel nostro tempo. “L’Open day si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale della consulenza familiare organizzata da A.i.c.c. e F, l’Associazione italiana consulenti coniugali e familiari – spiega il direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare don Aleandro Cervellini – ed ha la finalità di fare conoscere l’Istituto della consulenza familiare, ancora poco conosciuto anche da parte di operatori del settore. Ci auguriamo così che sempre più persone si avvicinino ad esso e ne traggano beneficio considerata la situazione attuale di grande incertezza e confusione nella quale versano tante famiglie”.