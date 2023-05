Povertà: il 27 maggio a Palermo una Giornata di deserto organizzata dalle suore Serve dei Poveri e dalla Compagnia del Vangelo

“Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Osea 2, 16)”. È il versetto biblico scelto come tema della giornata di deserto, organizzata dalle suore Serve dei Poveri e dalla Compagnia del Vangelo, che avrà luogo sabato 27 maggio, dalle ore 8 e 45 alle ore 12 e 45, presso il convento di San Marco (piazzetta San Marco 8), nel popolare quartiere del Capo, a Palermo. “Una giornata per fare silenzio, pregare e ascoltare la voce del Signore – spiegano Davide Romano e suor Marie Jeanne Meta Mulamba, organizzatori dell’iniziativa -, un’occasione per fermarsi e prendersi una pausa dal trambusto della città e dalla frenesia di tutti i giorni. I partecipanti saranno guidati attraverso alcune letture bibliche scelte”. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail: bocconedelpoveropa@gmail.com; o telefonare al numero 091 5610263. È richiesto un contributo di 5 euro (che andranno a finanziare le attività di servizio ai poveri del convento). È necessario portarsi la Bibbia e un quaderno e una penna per prendere appunti.