Papa Francesco: “sinodalità non è cercare le opinioni della gente o mettersi d’accordo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Una bella esperienza di ascolto dello Spirito e di confronto tra le diverse voci delle comunità cristiane”. Così il Papa ha definito i Cantieri sinodali, ricevendo in udienza in Aula Paolo VI i partecipanti all’Incontro nazionale dei Referenti diocesani del Cammino Sinodale Italiano, nella giornata conclusiva dell’Assemblea dei vescovi italiani. “Ciò ha generato un coinvolgimento di tanti, specialmente su alcuni temi che riconoscete come cruciali e prioritari per il presente e per il futuro”, l’omaggio di Francesco: “Si tratta di un’esperienza spirituale unica, di conversione e di rinnovamento, che potrà rendere le vostre comunità ecclesiali più missionarie e più preparate all’evangelizzazione nel mondo attuale”. “E questo cammino è iniziato 60 anni fa, quando Paolo VI si era accorto che la Chiesa aveva perso la sinodalità”, ha aggiunto a braccio, ricordando che la sinodalità “non è cercare le opinioni gente o mettersi d’accordo, è un’altra cosa”. Di qui l’invito a “proseguire con coraggio e determinazione su questa strada, anzitutto valorizzando il potenziale presente nelle parrocchie e nelle varie comunità cristiane”.