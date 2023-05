Diocesi: Ascoli Piceno, sabato incontro con le famiglie con persone con disabilità. Ospite suor Donatello

Ci sarà anche suor Veronica Amata Donatello, responsabile del Servizio nazionale per le Persone con disabilità della Cei e consultore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, all’Incontro con le famiglie con persone con disabilità che si terrà nel pomeriggio di sabato 27 maggio ad Ascoli Piceno.

L’evento, organizzato in occasione della Settimana della famiglia promossa dal Comune di Ascoli Piceno–Città del sociale, sarà ospitato dalle 15.30 al Nuovo CineTeatro Piceno. “Nel tempo della Chiesa in cammino sinodale, in ascolto del cuore di tutti, ci si metterà in ascolto del cuore delle famiglie che hanno al loro nucleo persone con disabilità, bes e neurodiversità acquisite”, spiegano dalla diocesi.