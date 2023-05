Diocesi: Udine, domani pomeriggio a Castellerio convegno dedicato a operatori e operatrici della comunicazione

È in programma per domani, venerdì 26 maggio, alle 15.30 nella sala “Madrassi” del seminario di Castellerio, il convegno “Parlare con il cuore” promosso dall’Ufficio Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Udine. Si tratta di un momento formativo dedicato in modo particolare agli operatori e alle operatrici della comunicazione che prestano servizio nelle parrocchie e nelle collaborazioni pastorali dell’arcidiocesi, aperto anche ai giornalisti e alle giornaliste. Dopo il saluto introduttivo dell’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, cuore del pomeriggio di approfondimenti sarà l’intervento di Fabio Bolzetta, giornalista di Tv2000 e presidente dell’associazione WeCa, sul tema “Parlare con il cuore: esiste uno ‘stile cristiano’ di comunicazione?”. A seguire saranno presentate tre “buone pratiche” sperimentate nelle collaborazioni pastorali. A chiudere l’incontro sarà il direttore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, Giovanni Lesa, per tracciare le linee operative entro cui si svilupperà l’ambito Cultura e comunicazione nelle collaborazioni pastorali.