Argentina: lanciata la colletta nazionale con lo slogan “Guardiamoci. Incontriamoci. Aiutiamoci”

Ph. Caritas Argentina

Con lo slogan “Guardiamoci. Incontriamoci. Aiutiamoci”, Caritas Argentina ha lanciato ieri la sua tradizionale colletta annuale, che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 giugno nelle parrocchie e nelle comunità di tutto il Paese. I contributi, che ora possono essere versati per via elettronica, contribuiranno a sostenere i programmi della Caritas in tutto il Paese, rispondendo alle urgenti necessità e alla crescente domanda di assistenza di milioni di argentini che vivono in condizioni di povertà e indigenza.

Per quanto riguarda la grave situazione sociale del nostro Paese, i vescovi argentini, nella loro recente dichiarazione “A 40 anni dalla ripresa della democrazia, rinnoviamo la speranza”, hanno ribadito che “giorno dopo giorno vediamo un popolo che soffre”. “Il fardello del disincanto, delle promesse non mantenute e dei sogni infranti pesa come un macigno. Anche la mancanza di un orizzonte chiaro per i nostri figli pesa. È angosciante sentire che è sempre più difficile mettere il pane in tavola, prendersi cura della salute, immaginare un futuro per i giovani”. Tuttavia, i vescovi sottolineano che “è sempre possibile rinascere se lo facciamo insieme”.

In questo contesto, Caritas Argentina invita a lavorare insieme per alleviare i bisogni di chi soffre di più. Mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes e presidente della Caritas, spiega che il motto “scelto vuole esprimere il significato profondo di questa chiamata”: “Guardarci è l’atteggiamento del Buon Samaritano, che vede l’uomo che giace sul ciglio della strada. Ma non si limita a guardarlo, perché in mezzo a questo grande bisogno, i nostri occhi si incontrano e nasce l’impulso ad aiutare. Dopo la pandemia, dobbiamo guardarci di nuovo negli occhi e creare una cultura dell’incontro per aiutarci ancora”. L’anno scorso, l’importo totale raccolto attraverso la colletta annuale è stato di 340.784.996,94 pesos argentini, con un aumento del 73,3% rispetto al 2021.