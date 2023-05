Pentecoste: Biella, sabato sera la veglia presieduta da mons. Farinella con l’istituzione di sei lettori

Nella serata di sabato 27 maggio il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà alle 20.45 in cattedrale la veglia di Pentecoste nel corso della quale verranno istituiti lettori sei fedeli laici coniugati e con figli. Si tratta di tre donne e tre uomini che, spiega il can. Massimo Minola, responsabile dell’Ufficio diocesano di Pastorale liturgica, “rappresentano un seme germinale per intessere e rafforzare la variegata ministerialità della Chiesa visibilmente manifestata nelle azioni liturgiche”. “Una scelta – prosegue – non sospinta secondo il dettame di mode e di gusti soggettivi, né di progetti pastorali minati dalla superficiale pretesa di essere all’avanguardia. Al contrario, questo evento di Pentecoste rappresenta un segno di docilità alla voce dello Spirito Santo che costantemente parla alle Chiese e alla nostra Chiesa biellese. Un dono, una sfida, una profezia da far maturare nel tempo, con serietà, gioiosa dedizione, atteggiamento di gratitudine a Dio datore di ogni dono”.