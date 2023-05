Diocesi: Trapani, il 27 maggio incontro su “Il disarmo integrale per una pace giusta e duratura”

Continua il percorso intrapreso dalla diocesi di Trapani per riflettere e sensibilizzare sul tema della guerra e della pace mentre non sembra avviarsi a conclusione il conflitto che in Europa investe l’Ucraina.

Sabato prossimo 27 maggio, alle 9, nella sala “Santa Chiara” del Seminario Vescovile (Erice Casa-Santa) si terrà un incontro sul tema “Il disarmo integrale per una pace giusta e duratura”. L’iniziativa si propone di celebrare il 60° anniversario dell’enciclica Pacem in terris (pubblicata l’11 aprile 1963), evidenziando l’attualità dei principi indicati da Papa Giovanni XXIII pur in un mondo, quello di oggi, segnato non più dalla contrapposizione della guerra fredda, ma da nuove logiche geopolitiche e interessi economici in uno scenario modificato che è importante saper decodificare. Interverrà lo storico Sergio Tanzarella. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Pietro Maria Fragnelli. Modera Lilli Genco, direttrice dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni. L’incontro vale come formazione per gli insegnanti di religione cattolica ed è accreditato dall’Ordine dei giornalisti come formazione permanente con 4 crediti formativi.