Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiede la messa in memoria di Enzo Piccinini

Domani, venerdì 26 maggio, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presiederà alle 19 in cattedrale la messa in memoria di Enzo Piccinini, medico e chirurgo, membro e responsabile di Comunione e Liberazione, nel 24° anniversario della morte.

Alle 21.15 nella sala della Biblioteca del convento di San Domenico (piazza San Domenico, 13) si svolgerà un concerto di musica jazz nel corso del quale sarà presentato il progetto multimediale “Il cuore in ogni cosa” proposto dalla Fondazione “Enzo Piccinini” e da alcuni musicisti e artisti. Sarà presente anche mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola e delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna per le Comunicazioni sociali.