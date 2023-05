Maltempo in Emilia Romagna: Cesenatico, 12 Stelle Village (Caritas diocesi Bolzano) consegna pasti agli alluvionati

“Fortunatamente il villaggio turistico 12 Stelle di Cesenatico”, gestito dalla Caritas della diocesi Bolzano-Bressanone, “è stato risparmiato dalla pesante alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Le persone nell’entroterra sono state invece meno fortunate: molti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni senza sapere quando e se potranno farvi ritorno”. Lo si legge in una nota diffusa oggi. “Il personale, le volontarie e i volontari del 12 Stelle Village si sono quindi resi disponibili per aiutare quanti stanno vivendo disagi maggiori, e attualmente stanno distribuendo 50 pasti caldi al giorno nella zona colpita dall’alluvione”. I pasti vengono preparati dalla cooperativa Diapason, che rifornisce abitualmente anche il villaggio turistico. “Siamo in stretto contatto con i sacerdoti della zona: ci dicono chi ha bisogno dei pasti e dove consegnarli”, riferisce Lucia Galli, responsabile del 12 Stelle Village. “La distribuzione non è semplice, perché il fango ostruisce ancora molte strade, ma siamo al lavoro da tutta la settimana per mostrare la nostra solidarietà alle vittime di questo disastro”. Il villaggio turistico 12 Stelle è stato invece risparmiato dalle esondazioni dei fiumi e non si è mai fermato. Attualmente si stanno svolgendo le settimane di gemellaggio linguistico, alle quali partecipano numerose classi scolastiche altoatesine, e da questa settimana sono partiti anche i soggiorni marini pensati per le persone parzialmente o non autosufficienti, organizzati dell’Azienda dei servizi sociali di Bolzano.

“Vista la fortuna che abbiamo avuto, possiamo svolgere tutto come previsto, ma proprio per questo ci teniamo particolarmente a dare il nostro contributo”, conclude Galli. La Caritas altoatesina, inoltre, è in costante contatto con le Caritas diocesane delle zone colpite, alle quali ha offerto il proprio sostegno in caso di necessità.