Africa: Crestani (Amref), “narrazioni spesso condite di luoghi comuni e falsi miti”

“Le narrazioni sull’Africa sono spesso condite di luoghi comuni e falsi miti che rischiano di condizionare il nostro modo di guardare a questo vastissimo continente: un territorio ricco di differenze quanto di risorse, che appare determinato a conquistare il proprio futuro con ogni mezzo, trovando risposte innovative e all’avanguardia, come documentano diverse analisi, tra cui il Global Innovation Index dell’Ompi, e come testimonia ogni giorno anche la nostra esperienza sul campo”: lo ha dichiarato Paola Crestani, presidente di Amref Health Africa in Italia, in occasione della presentazione oggi a Roma del rapporto “L’Africa Mediata”, in occasione dell’Africa Day. “Da tempo utilizziamo le nuove tecnologie per promuovere e garantire il diritto alla salute in Africa, attraverso azioni e servizi in grado di migliorare la formazione del personale sanitario locale e adottando metodologie di intervento innovative. Un piccolo, grande esempio di trasformazione possibile che speriamo possa contribuire a una rappresentazione dell’Africa più positiva e caparbia”, ha concluso Crestani.