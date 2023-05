Donazione sangue: Fidas Vicenza, il 27 maggio la seconda edizione del moto tour

Foto Fidas Vicenza

Quando la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si incontrano, nasce “Metti in moto il dono”, un calendario estivo di eventi pensati per promuovere il dono nel periodo estivo, in tutta la Penisola, attraverso Veneto, Molise Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta.

“Tenere alta l’attenzione sul dono di sangue e plasma – spiega Chiara Peron, presidente provinciale di Fidas Vicenza – è fondamentale, così come ricordare ai vicentini l’importanza di donare. Il moto tour 2023 vuole porre l’attenzione sull’importante tema della donazione del sangue in un periodo, quello primaverile-estivo, in cui notoriamente si registrano cali nelle donazioni, vuole essere anche un appello al generoso popolo delle due ruote ad avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto semplice ma che può salvare vite”.

I motori degli oltre 70 bikers vicentini al momento iscritti all’evento, cui seguirà un pulmino con i passeggeri al seguito, sono già pronti per affrontare, sabato prossimo, il 27 maggio, a partire dalle 8.30, un percorso articolato della provincia berica, che va dal Santuario mariano di Monte Berico a Vicenza, sino a Isola Vicentina, dove ci sarà la prima sosta, per proseguire vero il Monte Cengio, luogo simbolo dell’Associazione vicentina, dove si trova la Chiesetta del donatore, quindi si proseguirà per Tresche Conca, Lusana e Molvena, dove i partecipanti parteciperanno al pranzo comunitario. Si ripartirà, poi, per il rientro, che farà tappa alla Dainese intorno alle 18.30.

Le iscrizioni sono ancora aperte, basta collegarsi al sito www.fidasvicenza.com.