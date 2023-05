Pentecoste: Prato, sabato sera in cattedrale veglia presieduta dal vescovo Nerbini

È in programma nella serata di sabato 27 maggio la veglia di Pentecoste organizzata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali di Prato. La celebrazione eucaristica avrà inizio alle 21 nella cattedrale di Santo Stefano e sarà presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Sono previsti due battesimi: quello di un bambino e quello di una giovane 28enne albanese della parrocchia di Sant’Ippolito in Piazzanese, che riceverà anche la prima comunione e la cresima.

Il tema scelto per la veglia di quest’anno dal vescovo Nerbini, per riflettere in preparazione e nel corso della messa, è “Una Chiesa ministeriale” e su questo la Consulta delle aggregazioni laicali ha suggerito alcuni brani tratti dai documenti di Papa Francesco.

Durante la celebrazione sarà inoltre presentata un’icona mariana della Pentecoste, realizzata dall’artista Marta Biagiotti appositamente per la Consulta. Icona che sarà anche riprodotta su un santino, che riporta sul retro una preghiera a tema, da donare a tutti i fedeli presenti sabato sera in cattedrale.