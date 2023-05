Assemblea Cei: comunicato finale, approvata convenzione per giovani laici (18-35 anni) per formazione e servizio missionario

Nel corso dei lavori della 77ª Assemblea generale della Cei ieri, 24 maggio, si è riunito il Consiglio episcopale permanente che ha provveduto ad approvare il Messaggio per la 73ª Giornata nazionale del Ringraziamento (12 novembre 2023) dal titolo “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”. Lo riferisce il comunicato finale della 77ª Assemblea generale della Cei conclusasi oggi in Vaticano. È stata anche approvata, per un triennio ad experimentum, una “convenzione per giovani laici (18-35 anni) in esperienza di formazione e di servizio missionario”. La proposta – viene spiegato – intende promuovere “uno spazio concreto d’impegno per i giovani” sia in campo pastorale sia in quello dello sviluppo e della promozione umana. L’esperienza può essere attivata per un massimo di 70 giovani all’anno, avrà la durata di un anno e non sarà ripetibile in tale forma. La convenzione entrerà in vigore dal 1° ottobre 2023. Maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito www.missioitalia.it.