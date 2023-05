Diocesi: Acireale, incontri con i bambini della catechesi, i ragazzi con disabilità e le famiglie

Ad Aci Catena si terrà l’incontro conclusivo del percorso formativo per operatori pastorali: “La Chiesa, un luogo di accoglienza!”. Si svolgerà sabato 27 maggio, alle 9.30, nella parrocchia Santuario Maria Ss. della Catena alla presenza di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che presiederà la messa “inclusiva”. Presenti, inoltre, Armando Sorbello, presidente del Centro di Riabilitazione Aias di Acireale, Margherita Ferro, sindaca di Aci Catena, don Carmelo Sciuto, direttore Ufficio Catechistico e don Orazio Sciacca, direttore Pastorale Giovanile della diocesi. Questa giornata è il giusto coronamento del cammino che il centro di riabilitazione dell’Aias e la diocesi di Acireale hanno intrapreso per sensibilizzare e specializzare gli operatori pastorali sulla tematica della disabilità e della catechesi con linguaggi adatti per persone con particolari difficoltà.

Il percorso iniziato a gennaio si è svolto nella sala conferenze “Anderhub” dell’Aias e ha visto relatori di alto spessore, grazie alla collaborazione della Cei ed in particolare di suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale dei disabili. Ad Aci Catena, quindi, si vivrà un momento celebrativo di inclusione e festa con i bambini della catechesi, i ragazzi con disabilità e le famiglie. Alle 9,30 è prevista l’accoglienza e alle 10, la messa, con l’uso di più linguaggi. In piazza Matrice, a seguire, si terrà una grande festa con “supereroi” e “clown”. La comunità cristiana, attraverso servizi e cure, promuove una catechesi inclusiva attraverso informazioni, supporto e accompagnamento. La scoperta della fede avviene anche attraverso “nuovi gesti e linguaggi” che promuovono la crescita e la formazione di ogni persona nelle diverse condizioni di vita.