Diocesi: Acireale, al via a giugno un corso di formazione Web Design

Un corso di formazione Web Design, della durata di 40 ore: a promuoverlo e finanziarlo è la “Fondazione Città del Fanciullo”, guidata dal presidente mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, che intende così “fornire un quadro di competenze e abilità tali da permettere all’allievo di poter progettare uno spazio multimediale in autonomia attraverso la gestione di grafiche di presentazione costruite su misura del potenziale cliente finale”. Il corso è pensato per 15 allievi diplomati o laureati che vogliono approfondire il mondo della comunicazione web in quanto operano nel settore o perché sono giovani neofiti appassionati. Le attività di formazione si articoleranno in lezioni frontali ed esperienze laboratoriali che saranno condotte da un team di esperti nei locali della Fondazione ad Acireale. Il programma didattico si svolgerà nel mese di giugno 2023 e alla fine del corso sarà rilasciato un attestato finale previa partecipazione assidua e attenta. Coloro che intendono partecipare al corso dovranno compilare l’apposito modulo online che si trova sul sito della Fondazione entro e non oltre 30 maggio 2023.