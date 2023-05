Assemblea Cei: comunicato finale, le nomine varate dal Consiglio episcopale permanente

Nel corso dei lavori della 77ª Assemblea generale della Cei ieri, 24 maggio, si è riunito il Consiglio episcopale permanente che ha provveduto ad una serie di nomine. Lo riferisce il comunicato finale della 77ª Assemblea generale della Cei conclusasi oggi in Vaticano. In particolare dom Antonio Luca Fallica, abate ordinario di Montecassino, è stato nominato membro della Commissione episcopale per la liturgia; don Giorgio Moriconi, della diocesi di Pescara-Penne, è stato nominato assistente ecclesiastico nazionale per la Branca Rover-Scolte dell’Associazione Guide e Scouts cattolici italiani (Agesci); don Antonio Teodoro Lucente, della Congregazione di San Giuseppe – Giuseppini del Murialdo, è stato nominato assistente ecclesiastico nazionale della Gioventù operaia cristiana (Gioc); Carmen Di Donato, della diocesi di Teggiano-Policastro, è stata nominata presidente nazionale femminile della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci); e don Anton Kodrari, della diocesi di Fiesole, è stato nominato coordinatore nazionale della Pastorale dei cattolici albanesi in Italia.