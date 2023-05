Diocesi: Acireale, il 27 maggio la veglia di Pentecoste a Mascali con il vescovo Raspanti

Si celebra, sabato 27 maggio 2023, vigilia della Solennità di Pentecoste, la veglia diocesana di preghiera ad Acireale. “La Pentecoste – dichiara il vescovo Antonino Raspanti – cambia la vita dei discepoli di Cristo: con l’invio dello Spirito, essa dona una rinnovata consapevolezza della presenza di Dio con noi e in noi, e il coraggio di camminare nella storia annunciando il vangelo di salvezza ad ogni uomo. La pazienza dell’ascolto e dell’attesa – continua il presule – è il processo di cambiamento necessario che ogni uomo aperto all’ascolto dello Spirito può far proprio, se desidera la bellezza e la profondità della vita vera”.

La celebrazione presieduta dal vescovo mons. Antonino Raspanti, quest’anno si svolgerà a Mascali sul sagrato della chiesa parrocchiale “San Leonardo Abate” con il seguente orario: ore 19, accoglienza delle Associazioni e dei gruppi ecclesiali e possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza; ore 20, inizio della veglia. Domenica 28 maggio, solennità di Pentecoste, la comunità diocesana, inoltre, celebra ogni anno la Giornata pro-Seminario. Sarà, dunque, l’occasione propizia per pregare per le vocazioni sacerdotali e nel contempo invitare i fedeli ad offrire il proprio contributo a favore del Seminario vescovile. La conclusione, invece, dell’Anno Giubilare per il 150º di Vita Diocesana sarà celebrata ad ottobre, all’inizio del nuovo anno pastorale, nel contesto dell’assemblea generale, che si terrà in Cattedrale ad Acireale lunedì 2 ottobre.