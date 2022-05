Malattie rare: Premio Omar 2022, aperte le candidature alla IX edizione. Quattro categorie, invio materiali entro il 31 luglio. Premiazione a dicembre

A partire da oggi è possibile inviare la propria candidatura per il Premio Omar (Osservatorio malattie rare), il riconoscimento per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari giunto ormai alla IX edizione. Le candidature possono essere mandate compilando l’apposito form online presente sul sito del premio. In palio per ciascuna categoria 3.500 euro destinati a chi, impiegando diversi mezzi di comunicazione, abbia saputo fare un’informazione corretta e una sensibilizzazione efficace nei confronti dell’opinione pubblica sul mondo complesso delle patologie e dei tumori rari. Ideato da Osservatorio malattie rare nel 2012, il Premio Omar è organizzato in collaborazione con Centro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità, Cnamc-Coordinamento nazionale associazioni malati Cconici di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen-Società italiana di medicina narrativa.

Quattro le categorie per le quali è possibile concorrere: Premio giornalistico categoria stampa e web, Premio giornalistico categoria audio-video, Premio per la migliore campagna di comunicazione “Categoria professionisti”, Premio per la migliore campagna di comunicazione “Categoria non professionisti”. Resta poi la possibilità che venga assegnato, extra, un “Premio della Giuria”.

Gli articoli, i servizi audio-video, i webinar e le altre iniziative di comunicazione ammessi a partecipare alle quattro sezioni della gara devono essere stati diffusi nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2022. Il termine stabilito per l’invio dei materiali è fissato al 31 luglio 2022. La proclamazione dei vincitori avverrà a Roma a dicembre 2022. Nel corso dell’evento sarà assegnato anche il Premio “Connessioni 2.0” a chi ha realizzato qualcosa di concreto e duraturo a beneficio dei malati rari, facendo squadra.

Il Premio Omar, negli anni, ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica e ha ottenuto il patrocinio, fra gli altri, di Cnr, Eurordis, Fieg, Fnsi. Info e aggiornamenti sul portale dedicato.