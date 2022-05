Papa Francesco: in sedia a rotelle per dolore che persiste e in ottemperanza alle disposizioni dei medici. Agenda senza variazioni

A quanto si apprende, il Papa ha utilizzato oggi la sedia a rotelle – per entrare in Aula Paolo II e incontrare le religiose dell’Uisg – a causa del dolore che persiste al ginocchio destro e in ottemperanza alle disposizioni dei medici, che lo hanno invitato a riposare l’arto, come lui stesso ha ricordato sabato scorso incontrando i pellegrini dalla Slovacchia. Sempre a quanto si apprende, è possibile che Francesco abbia già usato nei giorni scorsi la sedia a rotelle per coprire alcune distanze all’interno del Palazzo apostolico senza camminare e che torni ad usarla nei prossimi giorni. Lo scorso martedì, inoltre, come ha fatto sapere ancora una volta lui stesso durante l’intervista al Corriere della Sera, si è sottoposto a un’infiltrazione al ginocchio destro: non ad un’operazione, quindi, ma una terapia che consiste in una semplice iniezione al ginocchio. Per ora l’agenda del Papa, compresi i viaggi papali, non ha subito alcuna variazione. Confermato il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per luglio prossimo. Tra i desideri del Santo Padre, restano, inoltre anche i viaggi in Libano, Canada e Kazakistan.