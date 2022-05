Diocesi: Albenga, domani sera incontro “I credenti sono cittadini”

“I credenti sono cittadini”. Questo il tema dell’incontro interparrocchiale di formazione e riflessione che si terrà domani sera ad Albenga. L’appuntamento, con inizio alle 20.45 presso il salone-teatro del Sacro Cuore di via Trieste, è promosso dalle tre parrocchie cittadine – Sacro Cuore, San Bernardino e San Michele – con la collaborazione dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale.

Il titolo dell’incontro – spiegano gli organizzatori – “è tratto dal discorso di Papa Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze”, quando, “in quello che è un autentico manifesto di cosa voglia dire oggi vivere da discepoli missionari del Risorto nel nostro Paese, aveva sottolineato che ‘i credenti sono cittadini (…) lo dico qui a Firenze, dove arte, fede e cittadinanza si sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta (…) nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione’ e aveva aggiunto, rivolgendosi ai giovani – e non è solo un fatto anagrafico – ‘vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore (…) impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico (…) le mani della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento’”.

Domani sera, dopo una breve introduzione a sfondo biblico, verrà dato spazio ai lavori di gruppo tematici su economia e lavoro, cura del Creato e impegno politico; poi in “plenaria” il dibattito prima della conclusione con un momento di preghiera e riflessione.