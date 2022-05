Diocesi: Caritas Cagliari, domani il convegno “La via della pace. Artigiani tutti”

Domani, venerdì 6 maggio, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni 9) si svolgerà il convegno diocesano “La via della pace. Artigiani tutti” promosso dalla Caritas diocesana di Cagliari, in collaborazione con la Consulta diocesana degli organismi socio-assistenziali e delle associazioni di volontariato, alla presenza dell’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi.

“L’iniziativa – spiega il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai – conclude il percorso formativo annuale, che ha visto finora tre tappe ispirate alle ‘tre vie’ indicate da Papa Francesco in occasione del 50° anniversario di Caritas Italiana. Questa quarta tappa conclusiva non può non tenere conto dell’attuale momento di preoccupazione a causa della guerra, offrendo una riflessione su come costruire uno spazio di convivenza rispettosa e di pace tra i popoli. Lo stesso titolo richiama l’invito di Papa Francesco a essere ‘artigiani di pace’ ma anche l’enciclica ‘Fratelli tutti’, spronandoci a guardare alla pace come ad un ‘mestiere di tutti’ e, allo stesso tempo, un ,mestiere artigianale,, fatto con le proprie mani, con la cura, l’intelligenza, la passione, la pazienza e la tenacia degli artigiani”.

Il convegno sarà articolato in due sessioni: quella della mattina (dalle ore 9), destinata al mondo giovanile e alle scuole superiori e quella del pomeriggio (dalle ore 16) rivolta a tutto il mondo del volontariato.

Dopo l’introduzione del direttore della Caritas diocesana, seguiranno i saluti dell’arcivescovo Baturi, del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di Francesco Feliziani dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, di don Roberto Piredda, direttore dell’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica, di don Mariano Matzeu, direttore della Pastorale giovanile diocesana. A seguire, gli interventi di Massimo Pallottino di Caritas Italiana su “Noi, protagonisti di pace”; di Corrado Petrachi della Comunità di Sant’Egidio su “La pace è sempre possibile”; inoltre, le testimonianze dei giovani impegnati in percorsi di volontariato extracurriculare, Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e nel Servizio civile universale.

Nel pomeriggio, dopo l’introduzione di don Marco Lai, ci saranno i saluti di mons. Giuseppe Baturi, del sindaco di Cagliari, di Christian Solinas, presidente della Regione autonoma della Sardegna. A seguire, l’intervento di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità Sant’Egidio, su “Il grido della pace”; ancora, il dibattito, la restituzione dei lavori di gruppo delle tre tappe del percorso formativo annuale, la premiazione della terza edizione del Concorso fotografico “Segni tangibili di speranza” e le conclusioni.