Libri: Agia, Garlatti il 19 maggio al Salone di Torino con “Geronimo Stilton” alla scoperta del mondo digitale

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti sarà presente alla giornata inaugurale del XXXIV Salone internazionale del libro di Torino, in programma il 19 maggio a Lingotto Fiere. L’occasione sarà quella della presentazione del volume “Geronimo Stilton. Alla scoperta del mondo digitale” (Arena Bookstock-Padiglione 2, ore 12) realizzato dall’Autorità garante in collaborazione con Edizioni Piemme. Saranno presenti l’autrice Elisabetta Dami e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi.

L’evento è rivolto ad alunni delle scuole primarie, coetanei dei destinatari del progetto di educazione digitale per i più piccoli che l’Autorità garante lancerà in tutta Italia in vista del prossimo anno scolastico avvalendosi proprio del libro di Geronimo Stilton “Alla scoperta del mondo digitale”. Carla Garlatti dialogherà con i bambini sul suo ruolo e sui temi del libro, avvalendosi della presenza tra il pubblico del “ludomastro” Carlo Carzan, collaboratore dell’Istituto degli Innocenti. A ciascun partecipante sarà regalata una copia del volume. Geronimo sarà a disposizione al termine dell’evento appena fuori dall’Arena Bookstock per autografi e foto.

La storia raccontata da Geronimo Stilton si sviluppa in 64 pagine illustrate e vede il celebre roditore alle prese con le nuove tecnologie della comunicazione insieme con la sua famiglia e i suoi amici. Avventure e disavventure permetteranno ai più piccoli di conoscere i diritti, i vantaggi e i rischi del digitale. In appendice la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in versione child friendly.