In preparazione alla 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebrerà domenica 8 maggio, l’arcidiocesi di Chieti-Vasto vivrà nella serata di sabato 7 una veglia di preghiera che sarà presieduta dall’arcivescovo Bruno Forte. L’iniziativa, promossa dal Centro diocesano vocazioni, sarà ospitata dalle 21 nella chiesa del SS. Crocifisso in Chieti scalo.