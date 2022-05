Diocesi: Vicenza, domenica la festa dell’Azione Cattolica dedicata ai soci della terza età

“L’Azione Cattolica è una grande famiglia, con una storia importante che per moltissimi vicentini ha accompagnato il percorso di una vita intera. Ci sono i ragazzi dell’Acr, i giovanissimi e i giovani (molti dei quali educatori dei più piccoli); le famiglie, gli adulti e… gli adultissimi, come da qualche tempo vengono chiamati in Azione Cattolica i soci della terza età”. Lo ricorda una nota della diocesi di Vicenza, che aggiunge: “Proprio a loro è dedicata una festa speciale che si terrà domenica 8 maggio, dalle ore 15, al Teatro comunale di Vicenza. Un pomeriggio di festa per ritrovarsi insieme dopo due anni di limitazioni dettate dalla pandemia e vivere un momento di gioia e ringraziamento per una storia preziosa che anche oggi si rinnova e arricchisce la vita di tante persone e delle nostre comunità”. Il clima di fraternità sarà assicurato dalla presenza e dall’animazione dell’Anonima Magnagati (storico gruppo cabarettistico vicentino). Al pomeriggio di festa non mancherà il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, che a settembre vivrà anche un altro momento con l’Azione Cattolica vicentina, il centenario della Croce posta sul Monte Summano nel lontano 1922 e divenuta luogo di tanti pellegrinaggi, camminate e attività associative.

“La festa di domenica, pur essendo dedicata ai soci anziani, sarà a tutti gli effetti un momento intergenerazionale, quasi il punto di arrivo del percorso iniziato durante i primi lockdown” che attraverso la proposta “Stupore delivery” ha “messo in contatto gli adultissimi e i giovani di Azione Cattolica in uno scambio epistolare che ha permesso la condivisione di memorie, sogni e speranze tra persone di età diverse, svelando percorsi e spaccati di vita davvero sorprendenti, densi di fede e di umanità. Le quasi 200 lettere scritte, condivise e raccolte in quei mesi costituiranno un patrimonio prezioso per ripartire appunto nel segno della gratitudine e della speranza”.

Il presidente diocesano di Azione Cattolica, Dino Caliaro, ha sottolineato che il pomeriggio di domenica 8 maggio, intitolato “Che storia, che festa!”, “sarà l’occasione per narrare la nostra storia associativa, che si intreccia con la grande storia del Paese, della Chiesa e con le tante storie personali e per esprimere nella festa la nostra immensa gratitudine per i ‘nostri’ adultissimi, custodi della memoria e dell’ideale che anima tutta la nostra Associazione”.

Le iscrizioni alla festa diocesana restano aperte sino a domani, giovedì 5 maggio. Info: segreteria diocesana di Azione Cattolica 0444 226530; mail a segreteria@acvicenza.it.