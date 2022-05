Papa Francesco: istituisce Commissione interdicasteriale per adeguare regolamento Curia Romana

Una Commissione Interdicasteriale per rivedere il Regolamento generale della Curia Romana, ora vigente, alla luce della nuova Costituzione apostolica Praedicate evangelium, che entrerà in vigore il 5 giugno. A nominarla è Papa Francesco con un apposito Chirografo. “Il nuovo Regolamento – dispone il Papa nel Chirografo – dovrà anche rendere più sostenibili ed efficienti i rapporti di lavoro nella Curia Romana e la loro gestione ed offrire gli opportuni criteri per la redazione degli Ordines servandi, che ogni Istituzione curiale ed ogni Ufficio deve avere”. “La Commissione offrirà, per la stesura dei testi, opportuni suggerimenti affinché tra essi ci sia coerenza e siano previste anche le regole e il modo di procedere per il loro futuro

aggiornamento”, si legge ancora nel Chirografo, in cui Francesco precisa che una volta adempiuti i propri compiti la Commissione citata cesserà la sua attività. Nel dettaglio, la nuova Commissione è composta da mons. Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, presiedente; mons. Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato; mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica; mons. Marco Mellino, segretario;

padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l’Economia; Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense.