Papa Francesco: arrivato in Aula Paolo VI in sedia a rotelle

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco è arrivato oggi in Aula Paolo VI in sedia a rotelle. Lo hanno riferito alcuni partecipanti all’incontro alla XXII Assemblea plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg), che si svolge dal 2 al 6 maggio sul tema: “Abbracciare la Vulnerabilità nel Cammino sinodale”. Appena arrivato, dopo aver ascoltato il saluto della presidente dell’Uisg, suor Jolanta Kafka, il Santo Padre ha detto in spagnolo di voler mettere da parte il discorso preparato per l’occasione per poter rispondere alle loro domande.