Austria: agenzia di stampa cattolica Kathpress ha festeggiato 75 anni. Card. Schönborn, “fonte affidabile di informazioni”

L’agenzia di stampa cattolica austriaca “Kathpress” ha festeggiato ieri sera il suo 75° compleanno con una funzione religiosa e una cerimonia pubblica nella chiesa francescana di Vienna. Il cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, ha presieduto la messa: in quanto vescovo responsabile dei media austriaci, è anche editore di Kathpress. Il primo numero di “Kathpress” fu pubblicato il 18 novembre 1946, inizialmente con il nome di “Katholische Pressezentrale” in via sperimentale. Dal 9 febbraio 1947 l’agenzia di stampa operò sotto il nome di Kathpress. Il cardinale Schönborn, ha ricordato che il cristianesimo è profondamente plasmato dalla convinzione di base che “la verità è accessibile a tutte le persone e deve anche essere resa accessibile, e questo atteggiamento deve caratterizzare il buon giornalismo”. Il lavoro dei giornalisti non dovrebbe mirare alle sensazioni, ma, ha affermato, dovrebbe tendere all’obiettività, farne il soggetto e trasmettere “cosa sta succedendo”. Il cardinale ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per Kathpress in questi 75 anni: oggi Kathpress “riesce straordinariamente bene ad essere un organo della Chiesa cattolica ed essere anche indipendente”. Kathpress oggi è “una fonte affidabile di informazioni di cui ti puoi fidare”.

L’arcivescovo Franz Lackner, presidente della Conferenza episcopale austriaca, è intervenuto evidenziando “quanto sia importante il lavoro dei media che accompagna il lavoro della Chiesa in questo mondo. Devono informare, spiegare, spesso correggere”. Nel suo discorso di benvenuto, il caporedattore e amministratore delegato di Kathpress, Paul Wuthe, ha sottolineato che Kathpress è qualcosa di speciale nel panorama dei media: “siamo un’agenzia di stampa cattolica: lavoriamo come giornalisti e con un profilo cattolico: è il vero motivo di questa festa di ringraziamento stasera”.