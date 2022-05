Diocesi: Padova, il 21 maggio caccia al tesoro “Gli 800 segreti di Unipd” per gli 800 anni dell’Ateneo. Iscrizioni entro domenica 8 maggio

C’è tempo fino a domenica 8 maggio per iscriversi a “Gli 800 segreti di Unipd”, una caccia al tesoro universitaria, per squadre da 8 a12 partecipanti, che si terrà sabato 21 maggio, dalle 9.00 alle 13. La caccia al tesoro è una delle proposte pensate dall’Ufficio di pastorale della cultura e dell’università della diocesi di Padova e dal coordinamento dei Collegi universitari cattolici di Padova per celebrare gli 800 anni dell’Ateneo patavino. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Università di Padova, del Comune di Padova e dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Conferenza episcopale italiana.

Si tratta di una caccia al tesoro per universitari dell’Ateneo patavino, aperta anche a studenti iscritti ad altre università extra cittadine, che unisce l’aspetto ludico a quello formativo-culturale, promuovendo la socialità tra gli studenti. Attraverso luoghi da scoprire, tracciati da percorrere, prove da superare e punteggi da accumulare si approfondirà la storia passata e presente dell’Università di Padova, della Chiesa, della città, dei collegi cattolici e della pastorale universitaria di Padova, per uno sguardo allargato sulla realtà del territorio.

“Gli 800 segreti di Unipd” si terrà sabato 21 maggio (in caso di maltempo verrà spostata a sabato 28 maggio ), partendo presso il Palazzo del Bo alle ore 9 (ritrovo ore 8.30) per concludersi in piazza Duomo alle ore 13.

E’ necessario che le squadre si iscrivano scrivendo a cacciatesorounipd@gmail.com