Ucraina: gli auguri del presidente Zelensky a S.B. Sviatoslav Shevchuk per il compleanno, “è una autorità morale e una guida saggia per milioni di credenti”

Shevchuk con Zelensky, Kiev 2019

“Durante gli anni del suo fruttuoso lavoro nella chiesa, è diventata un’autorità spirituale ed una guida saggia per milioni di credenti”. E’ quanto ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della chiesa greco-cattolica ucraina, in una lettera di auguri per il suo compleanno. Il presidente – riporta la Chiesa greco cattolica ucraina (Ugcc) – ha espresso il suo profondo rispetto per Sua Beatitudine e per la sua partecipazione attiva alla vita pubblica e sociale del Paese e per la sua ferma posizione patriottica. “Grazie, Sua Beatitudine, per le azioni concrete e le sincere preghiere per la vittoria e la pace sulla nostra terra”, ha scritto il capo di stato ucraino. Sua Beatitudine Sviatoslav compie 52 anni. E’ nato il 5 maggio 1970 a Stryi, nella regione di Leopoli. Dopo l’ordinazione sacerdotale del 26 giugno 1994, ha conseguito la laurea in Teologia Morale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Roma nel 1999. Tornato in patria ha svolto diversi incarichi, tra i quali quello di vicerettore del seminario dello “Spirito Santo” a Leopoli. Dopo le dimissioni del cardinale Ljubomyr Huzar del 10 febbraio 2011 dalla carica di arcivescovo maggiore di Kiev-Halyč per motivi di salute, il sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina lo ha eletto il 23 marzo successivo come nuovo arcivescovo maggiore. Il 25 marzo, due giorni dopo, Benedetto XVI ha confermato la sua elezione. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, l’arcivescovo maggiore ogni giorno registra e pubblica un video-messaggio ricordando il numero dei giorni che sono passati dall’inizio dell’invasione russa, dando notizie aggiornate sui fatti più importanti del conflitto e intervallando sempre il discorso con “L’Ucraina resiste, l’Ucraina lotta”.