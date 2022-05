Diocesi: Prato, da sabato sei serate in musica all’antico chiesino di Narnali

Sei serate in musica all’antico chiesino di Narnali, nella diocesi di Prato. Prenderà il via sabato 7 maggio la rassegna “Lirica all’antico chiesino di Narnali”: in programma fino a ottobre un ricco programma di concerti promossi dall’associazione culturale “Mettiamoci all’opera”.

“L’oriente delle favole”: è questo il titolo del primo appuntamento in programma sabato 7 maggio, a partire dalle ore 21. Protagonista il soprano Chiara nesti, che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Claudia Rondelli. Durante la serata saranno eseguite romanze di Puccini, Mascagni, Alfano, Tosti e Cilea.

Gli appuntamenti successivi si terranno il 21 maggio, il 18 giugno, il 2 luglio, il 24 settembre e il 15 ottobre.

L’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail presidente@mettiamociallopera.it o chiamando il numero 340 6070687 (Marco Sizzi).