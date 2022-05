Congresso eucaristico nazionale: Crema, dall’8 maggio incontri in preparazione all’evento di Matera

Prenderanno il via domenica 8 maggio, a Crema, gli incontri in preparazione al Congresso eucaristico nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 settembre prossimi. Come ha spiegato don Emilio Luppo, direttore dell’Ufficio liturgico di Crema, in una lettera inviata alla comunità diocesana, “al fine di offrire a tutti noi una reale possibilità di adeguata preparazione, si è deciso di proporre una serie di iniziative, che toccano gli ambiti più rilevanti della liturgia e si avvalgono delle risorse e competenze presenti nella nostra diocesi”.

Sono quattro gli appuntamenti previsti per il mese di maggio e particolarmente destinati ai ministri straordinari della Comunione e agli operatori liturgici. Domenica 8, alle 16 in cattedrale, si terrà un approfondimento spirituale, con accompagnamento musicale, dei riferimenti eucaristici presenti nell’iconografia dello stesso edificio di culto. Sabato 21 maggio, alle 14.30 nella parrocchia di Montodine, incontro con i ministranti della diocesi al quale sarà presente anche il vescovo Daniele Gianotti con un breve saluto. Nella serata dello stesso sabato, l’auditorium Manenti-San Bernardino ospiterà dalle 21 la Rassegna delle Corali, accompagnata dall’approfondimento meditativo di un Padre Sacramentino. Infine, domenica 22, alle 15 presso il centro San Luigi, si svolgerà un incontro con i Padri Sacramentini che inviteranno a riflettere sul tema del Congresso eucaristico.

Non è stata ancora fissata la data dell’incontro previsto nella basilica di Santa Maria della Croce, mirato all’approfondimento spirituale, tematico ed artistico dei riferimenti eucaristici presenti nell’iconografia dell’edificio di culto.

Dall’Ufficio liturgico diocesana fanno infine sapere che “è nostra ferma intenzione proporre la mostra suggerita dal giovane Carlo Acutis sul tema dei miracoli eucaristici che si sono verificati nel mondo”.