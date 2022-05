Alla vigilia della 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebrerà l’8 maggio in occasione della domenica “del Buon Pastore”, la diocesi di Avezzano si ritroverà nella serata di sabato 7 per una veglia di preghiera che sarà presieduta dal vescovo Giovanni Massaro. L’appuntamento, promosso dal Centro diocesano vocazioni “Don Gaetano Tantalo”, sarà ospitato dalle 21 presso l’Istituto Don Orione di Avezzano.